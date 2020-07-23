Ижевск, , 10:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 июля выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 2202 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 1588 человек, таким образом более 72,11% жителей региона после заражения коронавирусом уже выздоровели. За последние сутки выписаны 49 человек. 42 жителя Удмуртии скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение двух предыдущих недель число новых случаев заражения коронавирусом в регионе варьировалось от 38 до 49 заражений в сутки. 21 и 22 июля число подтвержденных за сутки заражений коронавирусом составляло 31 случай.