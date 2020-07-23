Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM За последние сутки в Петербурге на коронавирус протестировали 18 348 человек. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.

Это почти вдвое больше тестов, чем в начале недели, но существенно меньше максимума, демонстрируемого Северной столицей в течение пандемии.

Под медицинским наблюдением находятся 1879 человек, из них 185 — в обсерваторе, 1325 — на самоизоляции.

За сутки в справочную службу по теме коронавируса обратились 306 человек, в экстренную службу по номеру 112 поступило 76 обращений. Из них 28 перенаправили в скорую помощь, семь — в полицию.