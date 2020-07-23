Ростов-на-Дону, , 10:16 — REGNUM Жителей Ростова-на-Дону привлекут к разработке концепции организации торговли. Своё мнение горожане смогут высказать в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации, передаёт ИА REGNUM.

На суд ростовчан представлено два проекта, работа над которыми велась около года. Первый касается концепции развития торгового пространства, второй — новой схемы размещения торговых павильонов.

«Аналогов им [проектам], насколько я знаю, нет нигде в России. Эти две инициативы — фактически «Конституция» торговли в донской столице, поэтому, разумеется, она не может быть принята без поддержки горожан», — отметил начальник городского управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Голосование продлится до 29 июля.