Токио, , 10:13 — REGNUM Окружающей среде грозит загрязнение одноразовыми масками, сообщает японское агентство Kyodo.

Так, дайверы сообщают, что вдоль побережья Японии в воде стали попадаться брошенные маски. В Турции и ряде европейских стран также увеличилось количество медицинских отходов в окружающей среде.

Рост использования масок может привести к дальнейшему загрязнению Мирового океана. Если не принять соответствующих мер, предупреждают экологи, человечество столкнется с настоящей катастрофой.

«Одной маске для лица требуются сотни лет для распада на частицы микропластика, такого же, как сейчас находят в рыбе, употребляемой в пищу человеком, а также в морской соли», — сообщили в OceansAsia.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом туристического сезона в Горном Алтае жители начали жаловаться на «бескультурных туристов», вешающих использованные медицинские маски на перевалах. Жители региона не раз протестовали против массовых туристических фестивалей, поскольку после них остаются лишь горы мусора и уничтоженная растительность.