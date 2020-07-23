Курган, , 10:10 — REGNUM В Курганской области по данным на 23 июля предварительно подтверждено семь случаев смерти от коронавирусной инфекции. Это граждане, находившиеся на лечении в областном инфекционном госпитале, сообщает региональный оперативный штаб.

Четыре летальных исхода произошли в период с 15 по 20 июля, отмечают в штабе.

«Умершие пациенты имели сопутствующие заболевания — диабет, онкология, болезни сердечно-сосудистой системы, которые сильно ослабляют организм и снижают шансы на выздоровление», — сообщает директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Она также акцентировала внимание на то, что летальность от новой коронавирусной инфекции в Курганской области составляет 0,48%, по России данный показатель составляет 1,6%.

Напомним, сегодня, 23 июля, подчинённая Ларисы Кокориной, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению департамента здравоохранения Курганской области Гульнара Сагадаева, сообщила о 15 смертях пациентов с COVID-19 в регионе.

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