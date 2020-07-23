Белгород, 23 июля 2020, 10:11 — REGNUM Автомобили скорой медицинской помощи могут интегрировать со службой спасения 112 в Белгородской области. С предложением размещать неотложки на базе подразделений МЧС выступил губернатор Евгений Савченко.
По мнению главы региона, скорая помощь должна стать единой со службой спасения. И привёл в пример опыт США.
Вице-губернатор по здравоохранению Наталия Зубарева на совещании областного правительства отметила, что подобная работа уже ведётся. Евгений Савченко поручил всем главам муниципалитетов в течение 2021 года обеспечить совместную работу служб, сообщает «БелПресса».