Белгород, , 10:11 — REGNUM Автомобили скорой медицинской помощи могут интегрировать со службой спасения 112 в Белгородской области. С предложением размещать неотложки на базе подразделений МЧС выступил губернатор Евгений Савченко.

По мнению главы региона, скорая помощь должна стать единой со службой спасения. И привёл в пример опыт США.

«Я ещё раз напоминаю вам, что в Нью-Йорке рожениц доставляют в родильные дома на пожарных машинах. То есть тот автомобиль, который свободен, тот и доставляет. Да, это дороже, но это не главное. Поэтому я прошу глав творчески отнестись к этому проекту. Давайте установим срок, чтобы до 1 сентября у нас был понятен план действий: где, как, за счёт каких средств и самое главное — что нам ещё нужно сделать», — сказал губернатор.

Вице-губернатор по здравоохранению Наталия Зубарева на совещании областного правительства отметила, что подобная работа уже ведётся. Евгений Савченко поручил всем главам муниципалитетов в течение 2021 года обеспечить совместную работу служб, сообщает «БелПресса».