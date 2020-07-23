Омск, , 10:08 — REGNUM Особый режим водоохранной зоны введён на реке Тара, сообщили ИА REGNUM 23 июля в правительстве Омской области.

Установлены предупреждающие знаки. За нарушения ограничений предусмотрен штраф до 4,5 тыс. рублей.

Водоохранная зона реки на участке от устья до деревни Черталы Муромцевского района Омской области составила 200 метров.

В облправительстве уточнили, что в 2020 году специалисты выполнили работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос. На участке реки протяженностью 122 км установили двадцать информационных знаков. В этих границах запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, использование сточных вод для удобрения почв, мест захоронения отходов производства, движение и стоянка транспортных средств и так далее. В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещены сплошные рубки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области разработан план экологической реабилитации реки Свияга в Ульяновске.

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