Чебоксары, , 10:05 — REGNUM В Чувашии суд признал недействительными дипломы о высшем образовании одного из депутатов Новочебоксарского городского собрания. Об этом сообщает Генеральная прокуратура России.

В ходе прокурорской проверки установлено, что новочебоксарский депутат представил в Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова подложный диплом об окончании Всесоюзного заочного политехнического института, что дало ему право пройти обучение по ускоренной программе. Правоохранители считают, что новый диплом он также предъявил при поступлении в Нижегородскую академию МВД России, завершив обучение в сокращённые сроки.

«В последующем данный гражданин использовал указанные дипломы при трудоустройстве и в том числе в ходе избирательной кампании. Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании двух полученных дипломов о высшем образовании недействительными», — говорят в Генпрокуратуре.

В ведомстве уточняют, что требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Чувашии вынесен приговор сотруднице администрации Батыревского района, которая 16 лет работала по поддельному диплому о высшем образовании. Суд назначил ей 25 тыс. рублей штрафа, учитывая признание вины.

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