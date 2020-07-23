Симферополь, , 10:05 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Республике Крым, сообщил на своей странице в Facebook глава региона Сергей Аксёнов.

«За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 — при скрининге здоровых лиц, 1 — завозной из-за рубежа», — говорится в сообщении.

В общей сложности за период пандемии в Крыму подтверждено 1038 случаев заражения коронавирусом, 792 пациента выписаны с выздоровлением, скончались 13 человек.