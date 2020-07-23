Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Подразделение японской компании Mitsubishi в США обнародовало информацию о новом поколении Outlander. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Новое поколение Outlander дебютирует во втором квартале 2021 года.

«Полностью переработанный и переосмысленный во всех отношениях новый Outlander будет воплощать в себе новейший дизайн Mitsubishi», — говорится в сообщении.

Также в первом квартале следующего года японская компания выпустит обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross. Eclipse Cross получит обновленный внешний вид, обновленный интерьер и новую информационно-развлекательную систему.

Остальные подробности о новинках Mitsubishi появятся в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что в России подорожали пикапы Mitsubishi L200 на 0,7−0,9% от прежней стоимости.

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