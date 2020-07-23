Уфа, , 10:03 — REGNUM 37 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, всего в республике было выявлено 6463 фактов заражения этим вирусом. При этом 4777 человек справились с ним (в том числе за минувшие сутки 14 граждан).

Отмечается, что в больницах получают лечение 207 пациентов, а 1458 человек лечатся на дому.

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