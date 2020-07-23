Киев, , 10:04 — REGNUM Жители Украины хранят более 4,5 млн единиц нелегального стрелкового оружия, заявил председатель Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин 22 июля в эфире телеканала «Украина 24».

«Все международные специалисты уже давно признали, что количество неучтённого оружия на Украине превысило 4,5 млн единиц. Бороться с этим теми средствами, которые нам предлагают 30 лет, не удаётся, и это очевидно», — рассказал он.

Учайкин добавил, что официальные данные количества незаконного оружия в стране являются «каплей в море».

Эксперт прокомментировал недавний захват заложников в Луцке. Он отметил, что на Украине преступникам несложно приобрести укороченную версию автомата Калашникова, взрывчатку или револьвер.

«Ситуация привела к тому, что он может позволить себе это приобрести и терроризировать общество, а общество будет ожидать развития событий», — подытожил Учайкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник управления СБУ в Волынской области Павел Данюков заявил, что спецслужбы устанавливают происхождение оружия, которое нашли у мужчины, подозреваемого в захвате заложников в Луцке.

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