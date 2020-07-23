Тула, , 09:48 — REGNUM Тульская медицинская сестра «в бикини», получившая мировую известность после фотографий в Сети, получила работу телеведущей.

Надежда Жукова будет представлять прогноз погоды в тульском региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», сообщили «Вести. Тула». При этом девушка останется действующей медсестрой и в будущем планирует стать врачом.

«Данный телевизионный проект ГТРК «Тула» проходит в рамках поддержки всех врачей, медицинских сестер, санитаров. Смотрите прогноз погоды на телеканалах «Россия 1 Тула» и «Россия 24 Тула» и «дышите свободно»», — уточнили на телеканале.

Как сообщало ИА REGNUM, 23-летняя Надежда Жукова стала известной после того, как в мае текущего года в интернет попали ее снимки, на которых она была запечатлена на своем рабочем месте в купальном костюме, надетом под прозрачный защитный костюм. Сама девушка объяснила такой свой поступок жаркой погодой и неудобством работы в таких условиях в одежде и защитном костюме.

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