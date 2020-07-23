Алма-Ата, Казахстан, , 09:45 — REGNUM На базе двух турецких гостиниц в Алма-Ате создадут инфекционные клиники на 250 мест каждая для пациентов с коронавирусом. Об этом 23 июля заявил аким (мэр) города Бакытжан Сагинтаев в эфире телеканала «Алма-Ата».

По его словам, договоренность достигнута с турецкой компанией RAMS Qazaqstan. «Турецкая компания вышла с предложением. У них есть две гостиницы в городе», — сказал Сагинтаев.

Он добавил, что инвесторы готовы до 1 октября полностью переоборудовать гостиницы под клиники. Медицинские учреждения будут оснащены всем необходимым оборудованием, сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Камалжан Надыров заявил, что загруженность стационаров Казахстана сократилась на 49%.

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