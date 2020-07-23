Петрозаводск, , 09:47 — REGNUM В Республике Карелия умер 13-й пациент, у которого был при жизни получен положительный результат на COVID-19. Об этом 23 июля сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Новый летальный исход от COVID-19 был зафиксирован в Республиканской инфекционной больнице. 9 июля 43-летний житель Прионежского района поступил с полисегментарной пневмонией. До этого, с начала месяца, он лечился дома от ОРВИ под наблюдением врача Прионежского филиала Республиканской больницы им. В. А. Баранова.

«Первый анализ на коронавирусную инфекцию был отрицательным, второй — положительным. а компьютерная томография показала двухстороннюю пневмонию», — сказал Парфенчиков.

Всего с 1 апреля в регионе был госпитализирован 951 человек с внебольничной пневмонией. 66 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Кроме того, в республике растет число заболевших COVID-19, за прошедшие сутки было выявлено 28 новых случаев заболевания, в том числе заболели четыре ребенка. С начала пандемии в Карелии выявлено 2067 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 20 зарегистрированы в Петрозаводске, три в Суоярви, два в Лоухском районе (в поселках Амбарный и Чупа). По одному случаю в Медвежьегорске, в поселке Шуя Прионежского района. Также выявлен еще один заболевший работник подрядной организации, занимающейся строительством распределительной подстанции в километре от Ондской ГЭС.

«С 18 июля это уже 20-й случай коронавируса, подтвержденный среди сотрудников этой организации. Все строители, у которых выявлен COVID-19, госпитализированы, на объекте проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия. С рабочими, которые строят распределительную подстанцию, сотрудники Ондской ГЭС не контактировали, и в дальнейшем контакт исключен», — заверил глава республики.

Отметим, что в Карелии также отмечается рост числа выздоровевших. На сегодняшний день 1322 человека выписаны, в том числе 38 за прошедшие сутки. Также с начала пандемии проведено 105 856 исследований, из которых 1280 за истекшие сутки. 949 человек находятся на карантине, за сутки их число увеличилось на три человека, еще 13 человек находятся в местах обсервации.

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