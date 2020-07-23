Тамбов, , 09:38 — REGNUM 40 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 23 июля.

Как уточняется, все новые носители инфекции — взрослые, их возраст от 29 до 88 лет. Во всех 40 случаях пациенты были выявлены по контактам с ранее заболевшими.

Всего в Тамбовской области за период пандемии положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5689 человек, почти у 2 тыс. из них заражение никак не проявлялось. 4768 пациентов выздоровели, 33 скончались. 301 человек в настоящее время остаётся на лечении в стационарах, в том числе 220 пациентам поставлен диагноз «пневмония».