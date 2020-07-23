Нижние Серги, Свердловская область, , 09:36 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области продолжают устранять последствия наводнения. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

В основном работы идут по расчистке русла реки Заставка, возле пешеходного и автомобильного моста, и ниже по течению реки. Всего вывезено уже 2065 кубометров мусора.

Также выполнена отсыпка и грейдеровка на улицах Серебрянка, 8 Марта и Декабристов. Продолжается откачка воды из подвальных помещений и приямков металлургического комбината. Всего по городу с начала работ откачали 57 300 кубометров воды.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение произошло 20 июля. Подтопило 63 дома.