Москва, , 09:28 — REGNUM Председатель московской Коллегии адвокатов Виктории Данильченко — специалист по семейному праву Виктория Данильченко прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM инициативу Союза потребителей России, предложившего создать государственный фонд, в который будет передаваться недвижимость одиноких пенсионеров взамен на их пожизненное содержание:

«На первый взгляд, предложение выглядит вполне оправданным. Договор пожизненной ренты нередко становится инструментом в схемах «черных» риэлторов. Под удар чаще всего попадают одинокие пенсионеры. В лучшем случае им подсовывают на подпись вместо этого документа договор купли-продажи, а потом выгоняют из жилья.

В случае если подписывается реальный договор пожизненной ренты пенсионерам могут «помочь» побыстрее умереть, потому что распоряжаться квартирой по этому договору возможно только после смерти ее хозяина. Поэтому урегулирование таких сделок со стороны госоргана представляется не лишним с точки зрения безопасности для обеих сторон. Но сам механизм все-таки прописан нечётко. Ведь стариков, желающих прибегнуть к такой операции, очевидно, кратно меньше желающих приобрести такое жилье.

Непонятно, каким образом будет осуществлен выбор нового собственника при прочих одинаковых условиях (размере и сроках платежей). Это будет какой-то аукцион? Тогда, претендентам придется раскошелиться еще на n-ную сумму. При этом не исключена коррупционная составляющая, ведь нового собственника опять же будут выбирать сотрудники этого фонда. Поэтому в целом к идее отношусь положительно, но механизм ее осуществления должен быть доработан до вынесения на обсуждение в законотворческие ведомства».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с инициативой создать в РФ государственный рентный фонд, куда будет передаваться жилье одиноких пенсионеров взамен на пожизненное содержание, выступил Союз потребителей.

Размер взносов претендентов на жилье будет определяться исходя из их возможностей. Как пишут «Известия» со ссылкой на обращение председателя Союза потребителей России Петра Шелища к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину и директору департамента организации проектной деятельности кабмина Денису Тихонову, не исключено, что он составит 20−50 тыс. рублей в месяц в зависимости от региона.

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