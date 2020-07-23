Москва, , 10:04 — REGNUM Эксперты Роскачества изучили винные напитки 20 торговых марок и признали все образцы безопасными. Нарекания в ряде случаев возникли к маркировке продукции, сообщает 23 июля пресс-служба организации.

«По итогам испытаний, все напитки оказались безопасными: потенциально-вредных веществ не обнаружено ни в одном», — говорится в сообщении.

В проверке участвовали 18 винных напитков из России, один из Испании и один из Литвы. Основой для 16 напитков послужило виноградное сырьё, для четырех — фрукты.

В маркировке семи напитков нашли нарушения. Так, в продукции марки «Крымский» оказался не указанный на этикетке ароматизатор 1,2-пропиленгликоль. Сорбиновую кислоту обнаружили в напитках Bolle и «Крымский».

В продукции Belbosco и Santo Stefano Rose с маркировкой не совпала объемная доля этилового спирта: 6% и 10% соответственно вместо 10% и 8%. Образцы Santo Stefano Bianco, Santo Stefano Rose и Santo Stefano Rosso не соответствовали наименованию «напиток полусладкий», а в Ruby Granum Blue нашли краситель Е 133, хотя и в допустимой концентрации.

Читайте также: В Роскачестве назвали лучшие вина к шашлыку