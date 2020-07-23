Уфа, , 09:23 — REGNUM Врачи из Башкирии выехали в Киргизию для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба администрации главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, 42 медицинских работника, в том числе студенты и ординаторы Башкирского медицинского государственного университета, которые работали в COVID-госпиталях 22 июля уехали в Киргизию.

Там медики будут работать в «красной зоне», оказывая медицинскую помощь тяжело больным пациентам с COVID-19. Кроме этого они будут консультировать там своих коллег.

Отмечается, что медицинские работки обеспечены средствами индивидуальной защиты и лекарствами. Ранее они уже помогли справиться с распространением коронавируса в Амурской области и Карачаево-Черкессии.

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