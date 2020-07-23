Ульяновск, , 09:15 — REGNUM В Ульяновской области в августе планируют возобновить работу «поездов здоровья». Соответствующее поручение дал губернатор региона Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

В состав «поездов» входит мультидисциплинарная бригада специалистов ведущих областных учреждений здравоохранения. Их количество и профиль комплектуется в зависимости от потребностей того или иного муниципального образования: на основе анализа заболеваемости и причин смертности.

По словам администратора проекта «Укрепление общественного здоровья» Валентины Карауловой, в программу «поездов здоровья» также планируется включить прием акушерами-гинекологами по проблемам невынашивания беременности и бесплодия. Также предполагается участие специалистов областной наркологической больницы.

Ожидается, что выездные акции начнутся в августе. Кроме того, планируется также возобновить проект «Лучшие врачи — детям», в рамках которого специалисты минздрава будут принимать детей, в том числе детей-инвалидов.

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