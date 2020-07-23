Москва, , 09:14 — REGNUM В Москве 23 июля пройдёт кратковременный дождь, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тылом циклона, а значит, не обойдется без скоротечных осадков при температуре воздуха на четыре-пять градусов ниже климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в столице облачную с прояснениями погоду и кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до 20 градусов, в Подмосковье — до 21 градуса. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.