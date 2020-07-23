Лысьва, Пермский край, , 09:12 — REGNUM В Лысьве Пермском крае в суд передано уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщает краевая прокуратура.

По данным ведомства, инспектор территориальной уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по региону в 2019 году вносил недостоверную информацию в учетные карточки личных дел заключенных, акты проверки исполнения приговора суда и отбытия исправительных работ.

Сотруднику пенитенциарной системы грозит до четырех лет лишения свободы.