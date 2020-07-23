Саратов, , 09:22 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 23 июля коронавирус выявили у 8631 человека, за сутки положительные тесты получили еще 95 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 5057 человек, за сутки — 101 саратовец. С момента наблюдения скончались 54 пациента, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи инфицирования из числа контактных лиц подтвердились у 14 человек, в 81 случае — заражение из неустановленных источников.

Больше всего зараженных среди лиц в возрасте старше 60 лет — 34 человека, трое несовершеннолетних.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 240,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 3,5 тыс. тестов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 22 июля выздоровел после заражения коронавирусом 69 001 человек. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 94 935 человек, более 72,68% уже выздоровели.

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