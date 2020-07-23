Махачкала, , 09:05 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя главы Ахтынского района Дагестана, допустившего нарушения при предоставлении жилья сироте. Материалы переданы в суд, сообщили ИА REGNUM 23 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Установлено, что в декабре 2018 года администрация района приобрела для 22-летнего сироты непригодный для проживания дом в селе Ахты. Обвиняемый, как считает следствие, допустил покупку этого жилья, хотя знал о его неудовлетворительном состоянии. Это повлекло «существенное нарушение жилищных прав и интересов» сироты.

Экс-чиновнику инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Уголовное дело, возбужденное в августе 2019 года, направлено в суд для рассмотрения.

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