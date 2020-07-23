Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В Чувашии из 6352 официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом 2730 приходится на Чебоксары. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные оперативного штаба Чувашии Cap.ru

По последним данным, на долю Чебоксар приходится 43% от общего числа выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Чувашии. Всего в региональной столице подтверждено 2730 случаев заражения коронавирусом, в том числе за сутки выявлены 20 носителей.

На втором месте по числу случаев заражения коронавирусом — Новочебоксарск, где подтверждено 323 случая. В группу антилидеров также вошли Чебоксарский район (310 случаев заражения коронавирусом), Ядринский район (292), Комсомольский район (194), Канаш (190), Моргаушский район (186) и Шумерля (183).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии выявлено 6352 случая заражения SARS-CoV-2, в том числе за 22 июля — 42. Выздоровели 3430 человек, скончались 50 пациентов с COVID-19.

Подробнее: За сутки в Чувашии выявлено 42 носителя коронавируса

22 июля врио главы Чувашии Олег Николаев заявил, что на очередном заседании оперативного штаба будет поднят вопрос о переходе на второй этап снятия ограничений.

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