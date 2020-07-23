Монровия, , 08:50 — REGNUM Президент Либерии Джордж Веа отменил режим чрезвычайного положения (ЧП), введенный в апреле для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на телеобращение президента.

В своем обращении Веа приказал солдатам, которые были развернуты для обеспечения соблюдения гражданами введенных ограничений, немедленно вернуться в казармы.

Веа, однако, предупредил общественность «не истолковывать отмену режима чрезвычайного положения как разрешение на поведение, которое может привести к дальнейшему распространению вируса».

Однако репортеры отмечают, что число случаев заражения коронавирусом в Либерии продолжает стремительно расти. К настоящему времени в стране выявили 1114 случаев заражения коронавирусом, из них 70 — с летальным исходом.