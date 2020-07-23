Пекин, , 08:50 — REGNUM На территории Китая за последние сутки было выявлено 53 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входит 22 активных случая заражения и ещё 31 носитель SARS-CoV-2 без симптомов. При этом отмечается, что 19 активных случаев являются локальными — 18 выявлены в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и один — в провинции Ляонин, ещё три активных случая — ввозные.

Таким образом общее число выявленных в Китае случаев заражения коронавирусной инфекцией на сегодняшний день составляет 83 729.

Кроме этого, уточняется, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране за последние 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 4364, при 78 855 выздоровевших пациентах на сегодняшний день.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он готов получить вакцину от коронавируса первым в стране или, напротив, самым последним.