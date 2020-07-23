Нур-Султан, , 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой в интервью телеканалу «Хабар 24».

«Понятно, что сразу послабления не будет. Мы поэтапно это будем делать», — сказал министр. По его словам, минздрав будет оценивать эпидемиологическую ситуацию адресно — по всем регионам.

Он добавил, что эффект двухнедельного карантина, введенного в Казахстане, будет виден лишь на третью-четвертую неделю. Только после этого можно будет делать выводы и вносить послабления, добавил Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в Казахстане выявили 76 799 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 220 человек, скончались 585 пациентов.

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