Хабаровск, , 08:45 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев вознамерился помочь населению края и снизить «неприемлемые для многих» тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе. Об этом руководитель края заявил на совещании по вопросам ЖКХ.

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Дегтярев отметил, что в 2018 году край занимал 72-е место из 85 по доле расходов населения за услуги ЖКХ.

«Я людей понимаю, тариф неприемлемый для многих… Нам здесь надо подумать, обратиться за дополнительной дотацией, — приводит РИА Новости слова врио главы Хабаровского края. — Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования».

Дегтярев уверен, что жители региона не могут платить исключительно из-за высоких тарифов. При этом он призвал использовать все варианты — ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал помощь врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтярёву, назначенному руководителем региона вместо арестованного по подозрению в убийствах предпринимателей Сергея Фургала. Премьер-министр также пообещал позвонить Дегтяреву в ближайшее время и договориться о мерах поддержки.

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