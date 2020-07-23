Баргузинский район, Бурятия, , 08:33 — REGNUM Отходы посёлка Усть-Баргузин в Бурятии накапливаются на несанкционированной свалке, непригодной для использования в качестве временной площадки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры, это происходит из-за бездействия поселковой администрации.

В ходе проверки было установлено, что власти не принимают меры по созданию площадки для временного накопления мусора. Между тем это было прописано в соглашении, заключённом между минприроды республики и региональным оператором.

«По закону данная площадка исполняет роль перегрузочной станции, отходы на ней могут храниться не более 11 месяцев, через нее региональный оператор контролирует мусорные потоки», — отметили в прокуратуре.

С требованием обязать муниципальные власти создать такую площадку прокуроры обратились в суд. Судья с их доводами согласился, удовлетворив иск в полном объёме.

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