Владивосток, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Власти Приморья утвердили лимит добычи и квоты охотничьих ресурсов на год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.
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Квоты утверждены с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года.
Разрешено добыть 1 527 особей пятнистого оленя, медведя бурого — 263, медведя гималайского — 292, барсука — 2 369 и 62 выдры.
На всю охотничью деятельность нужны разрешающие документы.
Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области разрешена добыча 59 ондатр, 43 бобров и 53 куниц.