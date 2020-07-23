История вопроса

Период, когда охота на диких животных и птиц разрешена. Различается по временам года: весенний, летний, осенний и зимний. Самые строгие ограничения предусматривает весенний охотничий сезон, так как в этот период животные активно размножаются и массовый отстрел может нанести значительный вред популяции.



Даты открытия и закрытия охотничьих сезонов в России, допустимые объемы добычи охотничьих ресурсов, перечень разрешенных к отстрелу животных и птиц и т. д. регулируется федеральным законодательством.