Ульяновск, , 08:28 — REGNUM В Ульяновской области наибольшее число случаев заражения коронавирусом выявлено в Ульяновске, Димитровграде и Карсунском районе. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба, опубликованные в соцсетях.

По оперативным данным на 22 июля подтверждено 8247 случаев заболевания коронавирусом в регионе. В том числе за сутки выявлено 110 носителей коронавируса.

Среди муниципальных образований наибольшее число случаев коронавируса выявлено в Ульяновске — 4333, из них в Засвияжском районе — 1325, Ленинском районе — 1214, Заволжском районе — 1178, Железнодорожном районе — 616. На втором месте по количеству носителей коронавируса — Димитровград, где официально подтверждено 702 случая заражений, на третьем — Карсунский район с 386 случаями.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июля в Ульяновской области скончались 63 пациента с COVID-19.

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