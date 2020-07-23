Воронеж, , 08:21 — REGNUM 12 загородных стационарных учреждений, одна база отдыха и 39 пришкольных лагерей получили разрешения Роспотребнадзора Воронежской области на работу. Данные привёл на заседании регионального оперштаба 22 июля руководитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Всего по состоянию на 12 июля Роспотребнадзор выдал 52 санитарно-эпидемиологических заключения о соответствии нормам деятельности организаций отдыха и оздоровления детей.

Как сообщало ИА REGNUM, о старте детской оздоровительной кампании в Воронежской области было объявлено с 12 июля. Смены будут длиться по 14 дней. Изначально сообщалось. Что работать смогут 23 стационарных лагеря, они примут не более 50% от проектной вместимости. Отдохнуть до конца лета смогут около 4,5 тыс. детей.