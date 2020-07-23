Париж, , 08:20 — REGNUM Эксперты сообщили суду своё первое заключение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП), произошедшем на автомагистрали A7 во французском департаменте Дром, передает BFM TV.

Согласно полученной информации, авария, которая унесла жизни пяти человек, была вызвана механической поломкой. Сбой произошел в турбо режиме, той части двигателя, которая нацелена на увеличение мощности. Вспомогательные функции, в частности торможение, пришли в неисправное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро детей в возрасте от 3 до 14 лет погибли в результате ДТП в департаменте Дром на юго-востоке Франции 20 июля 2020 года. Четверо других пассажиров в настоящее время находятся в больницах Лиона. Это трое взрослых и ребенок семи лет.

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