Кишинёв, , 08:19 — REGNUM За минувшие сутки на территории Молдавии было выявлено 356 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба минздрава страны.

«Еще 356 новых случаев заражения … (коронавирусом) были подтверждены сегодня в республике Молдавия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в стране достигло 21 798.

Кроме этого, сообщается, что за сутки в республике было зафиксировано четыре летальных исхода от COVID-19.

При этом отмечается, что на данный момент в Молдавии 14 856 пациента вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди начнут получать вакцину от коронавируса не раньше первой половины 2021 года.