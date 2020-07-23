Москва, , 08:15 — REGNUM В России предложили отказаться от оформления кредитов через мобильные приложения финансовых организаций. С такой идеей выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

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В письме председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной, на которое ссылается RT, Курбесов отметил участившиеся в последнее время случаи мошенничеств, когда злоумышленники, получив доступ к телефонам граждан, оформляют на них кредиты через мобильные приложения банка, а затем обналичивают денежные средства.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — отметил в письме глава общественного движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный Банк Российской Федерации выявил новый вид мошенничества при получении кредита в банке. Так, некоторые компании представлялись в качестве посредника между кредитными организациями и гражданами по предоставлению займов. Однако после оформления клиентами договора страхования, который был якобы необходим для получения «одобренного» займа, и получения денег злоумышленники прекращали с гражданами все отношения.

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