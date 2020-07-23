Чебоксары, , 08:14 — REGNUM В Чувашии на очередном заседании оперативного штаба будет поднят вопрос о переходе на второй этап снятия ограничений. Об этом заявил врио главы Чувашии Олег Николаев, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Данный вопрос был поднят в ходе рабочего визита в республику приволжского полпреда Игоря Комарова. Олег Николаев отметил, что в регионе более недели наблюдается рост вновь выявленных случаев заражения коронавируса, поэтому Чувашия может готовиться к переходу на очередной этап снятия ограничений.

«Сейчас мы находимся на первом этапе. Убежден, на это неделе нам удастся поговорить о переходе на второй этап», — сообщил Олег Николаев.

Игорь Комаров напомнил, что на определенном этапе Чувашия столкнулась с серьезными проблемами в части распространения коронавирусной инфекции, связав это с географическим положением республики, близостью к регионам Центральной России. И «в целом этот момент удалось преодолеть».

«Сейчас подается заявка на второй этап снятия ограничений», — проинформировал приволжский полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе открыты магазины площадью до 400 кв. метров. Второй этап предполагает открытие магазинов и торговых центров площадью до 800 кв. метров, а также ряда образовательных организаций. Третий этап включает открытие всех образовательных, спортивных и культурных учреждений, общепита, парков, бань, санаториев, детских лагерей. Будет разрешено проводить массовые мероприятия.

Напомним, на 22 июля в Чувашии подтверждено 6352 случая заражения SARS-CoV-2, продолжают лечение 2782 человека. Выздоровели 3430 пациентов, скончались 50 пациентов с COVID-19.

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