Женева, Швейцария, , 08:12 — REGNUM Люди начнут получать вакцину от коронавируса не раньше первой половины 2021 года, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«При реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», — сказал он на странице ВОЗ в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института (МФТИ) Павел Волчков заявил, что в России массового производства вакцины от коронавируса стоит ожидать не раньше, чем через полгода.

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