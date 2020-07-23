Новосибирск, , 08:10 — REGNUM По состоянию на 23 июля в Новосибирской области выявлено 8511 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 110 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 108 человек. Общее число выздоровевших — 6498.

За последние сутки в Новосибирской области скончались пять пациентов с коронавирусом — 71-летний мужчина и четыре женщины (70 лет, 75 лет, 77 лет, 83 года). Всего в регионе умерли 184 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 июля в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 8401 человека.

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