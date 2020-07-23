Гай, Оренбургская область, , 08:10 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура после сигнала членов ОНФ начала проверку по факту привлечения подростков к тяжелому труду в жару, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фонта.

Общественники утверждают, что в Гае проводили мониторинг реализации проекта по городскому благоустройству. В парке культуры и отдыха активисты увидели, что 40-градусную жару тяжёлые работы выполняли молодые люди, которым на вид 13−15 лет. По словам подростков, работодатель рассчитывается с ними по факту проделанной за день работы. Деньги выдает наличными, без подписания каких-либо документов.

«Увиденное возмущает до глубины души: в условиях аномальной жары на строительную площадку привлекаются молодые люди, которые не имеют никакого опыта в производстве строительных работ, отсутствует какая-либо техника безопасности проведения строительных работ. Значит, заказчик не осуществляет должного контроля. В результате мы получаем строительные работы низкого качества», — отметил модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Оренбургской области Дмитрий Болдырев.

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