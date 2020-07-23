Москва, , 08:11 — REGNUM На сегодняшний день в столице России уже выпала месячная норма осадков, из-за чего июль оказался очень дождливым, как и два предыдущих месяца, и потому лето текущего года может стать самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений в Москве. Об этом 23 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил синоптик, в мае текущего года в российской столице выпало три нормы осадков, в июне — 210−215% от нормального уровня и на сегодняшний день уже выпала месячная июльская норма осадков.

«Это лето наверняка войдет в тройку самых дождливых, а в Москве, может быть, станет и самым дождливым», — заявил Вильфанд.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что в четверг, 22 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха составит +18… +20 °С.