Воронеж, , 08:07 — REGNUM Предложения о возможном дальнейшем смягчении ограничений для предприятий и организаций различных сфер деятельности поручил подготовить губернатор Александр Гусев. Вопрос обсуждался 22 июля на заседании регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Губернатор отметил, что эпидемиологическая ситуация в Воронежской области остается стабильной, в связи с чем поручил отраслевым департаментам подготовить предложения о возможном дальнейшем смягчении ограничений.

Всего в Воронежской области на 22 июля подтверждено 10 347 случаев заражения коронавирусом, в последние дни суточное число новых пациентов колеблется в районе сотни. При этом 9701 пациент уже выздоровел, скончались 86 человек с коронавирусом.