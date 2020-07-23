Уфа, , 08:05 — REGNUM Волонтер, прибывший тушить лесной пожар, скончался в Башкирии. Об этом 22 июля сообщил глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта на своей странице в Instagram.

По его словам, житель с. Серменево приехал тушить лесной пожар, который бушевал на хребте Крака. До места пожара он не дошел, поскольку у мужчины остановилось сердце.

Андрей Иванюта выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что администрация района помогла семье организовать похороны добровольца.

Он также отметил, что огнеборцы справились со всеми лесными пожарами на территории Белорецкого района. Добровольцы приезжали из разных районов республики, чтобы помочь в тушении огня. Были волонтеры и из Казани, они ранее приехали отдыхать в Башкирию.⠀

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