Москва, , 08:04 — REGNUM Член Совета Федерации РФ от правительства Хабаровского края Елена Грешнякова (ЛДПР) планирует на следующей неделе прилететь из Москвы в Хабаровск для встречи с митингующими в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала горожанами, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О планах Грешнякова поделилась на своей странице в Instagram.

«Есть насущная потребность поделиться с вами моими действиями, которые предпринимаю, чтобы поддержать Сергея Ивановича Фургала. Как сенатор имею право и сама приехать в следственный изолятор, что и сделала. Пообщалась с руководством СИЗО № 2 ФСИН России, узнала об условиях содержания Сергея Ивановича. Письма в изолятор ему идут со всей России. От руки составленные, а не по электронке», — написала сенатор.

Елена Грешнякова сообщила, что личная встреча с Фургалом пока не состоялась (нужно разрешение следователя), но она получила у руководства СИЗО ответы на все свои вопросы.

Что касается отвода адвокатов Фургала, Грешнякова написала: «Пока не комментирую».

«Всё должно быть справедливо, честно, без перегибов и по закону. Точку в деле поставит суд, а тот, кто занимается информационным распутством, должен вспомнить про свою совесть», — добавила Грешнякова.

Подписчики благодарят сенатора и предлагают помощь:

«Вы скажите, что мы можем сделать по-настоящему дельного, чтобы помочь?»

Как сообщало ИА REGNUM, Елена Грешнякова 15 июля выступила на заседании Совета Федерации с обращением, в котором призвала «не вешать ярлыки, соблюдать политкорректность и журналистскую этику» в отношении Сергея Фургала, которого 20 июля президент РФ Владимир Путин отправил в отставку с формулировкой «утрата доверия».