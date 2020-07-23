Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM Во все населенные пункты Сахалинской области, включая островные территории, в течение двух лет будут проведены оптоволоконные линии связи для широкополосного интернета. Об этом директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Александр Логинов 23 июля сообщил журналистам.

По его словам, регион является лидером на Дальнем Востоке и одним из передовых в России по внедрению оптоволоконных линий связи, которыми уже обеспечены 97% региональных территорий.

«Мы планируем эту работу совместно с правительством Сахалинской области завершить в течение двух лет. Таких регионов, где есть стопроцентное проникновение цифровых технологий в населенные пункты в нашей стране пока нет», — сказал Логинов.

Для обеспечения интернетом жителей Курильских островов компания уже проложила с начала года около 300 км оптоволоконных линий. По словам главы филиала, до конца года «Ростелеком» планирует утроить темпы работ в регионе.