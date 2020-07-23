Берлин, , 07:33 — REGNUM Еще 569 случаев заражения коронавирусом нового типа подтверждено за последние сутки в Германии, 23 июля сообщается на сайте института Роберта Коха.

Всего в стране зарегистрировано 203 368 подобных случаев, из которых около 189 тысяч закончились выздоровлением. Кроме того, с начала пандемии от осложнений при заболевании COVID-19 в Германии умер 9 101 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля появилась информация о том, что правительство США заказало 100 млн доз вакцины против коронавируса у германского производителя BioNTtech и американской компании Pfizer.

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