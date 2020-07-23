Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбурге в суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области. По резонансному делу также проходит известный оренбургский предприниматель. 22 июля состоялось предварительное заседание суда.

Напомним, уголовное дело возбуждено за махинацию с субсидией в сумме более 100 млн рублей. Коммерсанта обвиняют в мошенничестве, а экс-министра — в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Бывшего главу министерства региона задержали в июне 2018 года. Во время следствия, экс-чиновник находился под стражей и домашним арестом. Бывшего министра исключили из партии «Единая Россия», пообещав в случае невиновности вернуть партбилет.

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