Оренбург, 23 июля 2020, 07:33 — REGNUM В Оренбурге в суде началось рассмотрение дела в отношении бывшего министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности области. По резонансному делу также проходит известный оренбургский предприниматель. 22 июля состоялось предварительное заседание суда.
Напомним, уголовное дело возбуждено за махинацию с субсидией в сумме более 100 млн рублей. Коммерсанта обвиняют в мошенничестве, а экс-министра — в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
Бывшего главу министерства региона задержали в июне 2018 года. Во время следствия, экс-чиновник находился под стражей и домашним арестом. Бывшего министра исключили из партии «Единая Россия», пообещав в случае невиновности вернуть партбилет.
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