Южно-Сахалинск, , 07:31 — REGNUM Авиакомпания «Аврора» отменила регулярные рейсы из Южно-Сахалинска в Сеул и Саппоро.

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Перелёты не будут осуществляться из островной столицы в Сеул и Саппоро с 1 по 15 августа. Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в авиакомпании, международные рейсы отменены из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса.

В зависимости от эпидемиологической обстановки и открытия границ ближайший рейс из Южно-Сахалинска в Саппоро запланирован на 17 августа, в Сеул — на 16 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, для осуществления авиарейсов между Северо-Курильском и Петропавловском-Камчатским в ближайшее время на линию будет поставлен дополнительный вертолёт, а после завершения строительства взлетно-посадочной полосы в конце 2020 года на Парамушире регулярные рейсы будет совершать самолёт вместимостью до 19 пассажиров.