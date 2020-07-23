Хабаровск, , 07:32 — REGNUM В Хабаровском крае выпускники-стобалльники на ЕГЭ получат губернаторскую премию в 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Помимо этого, денежные выплаты получат и призёры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Премии будут перечислены в июле-августе.

Поступающие в вузы выпускники могут заключить соглашение с одним из предприятий края, гарантирующее не только методическую помощь во время обучения в вузе, но и последующее трудоустройство.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент по итогам ЕГЭ в Хабаровском крае 21 участник получил 100 баллов.